Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerwehr löscht Entstehungsbrand an Warmwassertherme

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde heute um 9:12 Uhr in die Löttringhauser Straße im Ortsteil Hombruch alarmiert. Erste Meldungen deuteten auf eine Rauchentwicklung aus einer Warmwassertherme in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hin.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war auf der Straße ein deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung entsandt. Parallel dazu schickte die Einsatzleitung einen zweiten Trupp in den Keller des Gebäudes, um die Gaszufuhr abzusperren.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner wurden über den unverrauchten Treppenraum ins Freie geführt. Anschließend wurde die betroffene Wohnung querbelüftet. Der zuständige Energieversorger wurde zur Einsatzstelle nachgefordert.

Die Wohnung ist aufgrund der starken Verrauchung derzeit nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut. Verletzt wurde niemand, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwache 8 (Eichlinghofen), der Feuerwache 4 (Hörde) sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Dieser konnte um 11:05 Uhr beendet werden.

Die Löttringhauser Straße musste während des Einsatzes zeitweise für den Individualverkehr gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell