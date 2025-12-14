Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in Dortmund Asseln

Brand in einem Fachwerkhaus

Am 14.12.2025 gegen 03:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandereignis in Dortmund-Asseln direkt am Asselner-Hellweg alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle konnten die ersten Einsatzkräfte einen Rauchmelder hören und eine Verrauchung im Erdgeschoss feststellen. Vor Ort erkundete die Feuerwehr einen Brand in einem größeren Wohngebäude in Fachwerkbauweise. Acht Bewohner hatten bereits eigenständig und unverletzt das Gebäude verlassen. Initial betreute der Rettungsdienst die Bewohner, anschließend konnten diese bei Bekannten unterkommen bzw. werden von der Stadt Dortmund betreut. Die Feuerwehr setze während des Einsatzes mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ein, zeitweise bis zu drei Trupps zeitgleich. Das eigentliche Feuer konnte so zügig gelöscht werden. Allerdings hatten sich aufgrund der Fachwerkbauweise Glutnester im Gebäude verteilt, was die Nachlöscharbeiten umfangreicher gestaltete. Hierbei setzte die Feuerwehr auch zwei Drehleiterfahrzeuge ein, um an Glutnester im Dachbereich zu gelangen. An der Einsatzstelle wurden ca. 60 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst eingesetzt. Aktuell dauern diese Einsatzmaßnahmen noch an, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen auf dem Asselner-Hellweg kommt. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell