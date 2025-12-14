Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Dortmund Lanstrop

Kellerbrand gemeldet

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am 13.12.2025 um 21:25 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Büttnerstraße alarmiert. Bei der Leitstelle der Feuerwehr meldeten sich über den Notruf mehrere Personen, die durch den verrauchten Treppenraum in ihren Wohnungen eingeschlossen waren. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde im Erdgeschoss ein brennender Kinderwagen im Treppenraum festgestellt. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell abgelöscht werden. Zeitgleich wurde der Treppenraum nach Personen abgesucht und eine Drehleiter zur Menschenrettung in Stellung gebracht. Der Einsatz dieser war glücklicherweise nicht erforderlich, da sich die Menschen in den Wohnungen zu jeder Zeit in Sicherheit befunden haben. Im Anschluss der Maßnahmen wurde mittels Hochleistungslüfter der Brandrauch aus dem Treppenraum entfernt. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden. Durch die Kriminalpolizei werden Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Es waren Kräfte der Feuerwachen 6 (Scharnhorst), 3 (Neuasseln), 2 (Eving) und des Löschzuges 26 (Lanstrop) vor Ort. Weiterhin der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Dortmund (B-Dienst), Kräfte des Rettungsdienstes, sowie der Polizei.

