Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht an Apotheke

Bild-Infos

Download

Birkenfeld (ots)

Am Montag, 15.12.2025, gg. 16.00 Uhr, beobachtete ein Zeuge an der Hirsch-Apotheke in der Hauptstraße 11, wie ein heller Kleinwagen in Höhe des Seiteneingangs vorwärts gegen das Gelände der Lagerrampe stieß.

Obwohl der Zeuge den Verursacher darauf aufmerksam machte, fuhr dieser einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen konnte dabei nicht vollständig abgelesen werden. Die Polizei sucht Zeugen bzw. erbittet Hinweise auf den möglichen Verursacher.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell