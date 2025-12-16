PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht an Apotheke

POL-PDTR: Unfallflucht an Apotheke
  • Bild-Infos
  • Download

Birkenfeld (ots)

Am Montag, 15.12.2025, gg. 16.00 Uhr, beobachtete ein Zeuge an der Hirsch-Apotheke in der Hauptstraße 11, wie ein heller Kleinwagen in Höhe des Seiteneingangs vorwärts gegen das Gelände der Lagerrampe stieß.

Obwohl der Zeuge den Verursacher darauf aufmerksam machte, fuhr dieser einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen konnte dabei nicht vollständig abgelesen werden. Die Polizei sucht Zeugen bzw. erbittet Hinweise auf den möglichen Verursacher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782 9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren