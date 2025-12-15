Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 12.12.2025 bis zum 14.12.2025

Mit insgesamt 162 erfassten Einsatzlagen (davon 32 Strafanzeigen und 14 Verkehrsunfälle) liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Zeugenaufruf - PKW-Fahrer schlägt Mann und flüchtet

Trier, 14.12.2025 - Am Samstag, den 14. Dezember 2025, kam es gegen 16:45 Uhr in der Krahnenstraße in Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Verkehrsteilnehmer parkte seinen Pkw am Fahrbahnrand und begann, das Fahrzeug auszuräumen. Währenddessen fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer sehr zügig an ihm vorbei. Kurz darauf passierte derselbe Fahrer die Örtlichkeit erneut in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der Geschädigte gestikulierte daraufhin, um den Fahrer zum langsamen Fahren aufzufordern. Kurz darauf touchierte der Pkw-Fahrer den Mann beim Vorbeifahren und hielt anschließend an. In der Folge stieg der Fahrer aus dem Fahrzeug aus, riss dem Geschädigten Hemd und Jacke auf und schubste sowie schlug ihn. Anschließend setzte sich der Täter wieder in sein Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich mit der Polizei Trier in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Trier - Im Zeitraum von Freitag, 12. Dezember 2025, 17:30 Uhr, bis Samstag, 13. Dezember 2025, 11:00 Uhr, kam es im Bereich Weberbach in Trier zu einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen. Auf einem Parkplatz in einem Hinterhof wurden insgesamt vier Pkw durch bislang unbekannte Täter verkratzt. Der entstandene Sachschaden kann bisher noch nicht abschließend benannt werden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, sich bei der Polizei Trier zu melden.

