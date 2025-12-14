PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vollbrand eines Wohnhauses in Kronweiler, Landkreis Birkenfeld

Kronweiler (ots)

Am Samstag den 13.12.2025 kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Hauptstraße von Kronweiler. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses meldete ein Feuer, ausgehend vom Dachstuhl des Gebäudes. Die beiden im Objekt befindlichen Personen, ein Ehepaar, konnten sich eigenständig ins Freie begeben. Beide wurden im Laufe des Einsatzes zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht und dort wieder entlassen. Sie hatten bei Löschversuchen Rauchgas eingeatmet. Teile des Gebäudes waren einsturzgefährdet und mussten zur Sicherung der Löscharbeiten eingerissen werden. Auf Grund von Nachlöscharbeiten musste die Feuerwehr im Laufe des heutigen Tages mehrmals zum Brandobjekt ausrücken. Die entstandene Schadenssumme ist gegenwärtig nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer der Maßnahme war die Hauptstraße voll gesperrt. Im Einsatz waren ca. 100 Wehrleute der VG Birkenfeld und VG Baumholder, 3 Rettungswagen, Mitglieder des DRK, des THW und der Energieversorger Westnetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

