Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, dem 12.12.2025 kam in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch an der Terrassentür im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Schulstraße 106 in 54411 Hermeskeil.

Unbekannte Täter versuchten, sich über die Terrassentür im rückwärtigen Bereich Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Ein Eindringen in das Anwesen gelang nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schulstraße festgestellt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

