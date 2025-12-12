Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch im Kreiskrankenhaus Saarburg

Saarburg (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch 10.12.2025, 16:50 Uhr bis Donnerstag den 11.12.2025, 07:40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über verschlossene Türen Zutritt zum Kreiskrankenhaus Saarburg. Dort wurden zunächst Büroräume im Verwaltungsbereich gewaltsam geöffnet. Im weiteren Verlauf der Tat wurden sodann die Kassenräume angegangen und ebenfalls gewaltsam geöffnet. Es wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden an den gewaltsam geöffneten Türen. Personen, die in dem oben beschriebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Krankenhaus oder im angrenzenden Außenbereich gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Rufnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzten.

