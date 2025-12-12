PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug im Stadtgebiet Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 11.12.2025 wurde ein Fahrzeug der Marke Mercedes im Stadtgebiet Birkenfeld mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand über die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der PKW war in den frühen Abendstunden in der Straße Am Bahnhof auf dem Parkplatz der Kampfsportakademie und anschließend noch in der Achtstraße nahe des "Side Kebap" geparkt. Hinweise auf den/die Täter liegen momentan nicht vor. Sollten sie in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, kontaktieren sie bitte die örtliche Polizeidienststelle in Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782/9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 20:30

    POL-PDTR: Polizei sucht geschädigten Pkw-Halter nach Parkplatzkollision

    Schweich (ots) - Am Donnerstag, 11.12.2025 kam es gegen 07:00 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz des Restaurant-Hotel Leinenhof bei Schweich zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer kollidierte beim Einparken mit einem anderen, bislang unbekannten Pkw. Der beteiligte Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, erschien jedoch gegen 19:00 Uhr bei der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 03:09

    POL-PDTR: Verkehrsgefährdung durch Alkoholfahrt / Zeugen gesucht

    Brücken (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete sich am Dienstag,9.Dezember, gegen 17:47 Uhr bei der Polizei in Birkenfeld. Der Zeuge hatte einen grauen Audi RS4 bemerkt, der vor ihm von Wadern aus in Richtung Brücken in Rheinland-Pfalz fuhr. Das Fahrzeug geriet im Streckenabschnitt vom Saarland bis zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz mehrfach auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren