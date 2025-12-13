PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am "Salzbrunnen"

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Freitag den 12.12.25 auf Samstag den 13.12.25 wurde der "Salzbrunnen" in der Salzgasse von Birkenfeld beschädigt. Eine bislang unbekannte Person riss einen der drei Sprudelsteine mit brachialer Gewalt aus der Brunnenplatte. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizeidienststelle in Birkenfeld melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
Telefon: 06782-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

