Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Netto Parkplatz in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025 kam es in der Zeit zwischen 21:10 Uhr und 21:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Netto-Filiale in der Brückener Straße von Birkenfeld. Hierbei touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten blauen VW Golf an dessen Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

