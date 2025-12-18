PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti in Thalfang

POL-PDTR: Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti in Thalfang
Thalfang (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 10.12.2025, und Sonntag, den 14.12.2025, kam es an der Schutzhütte beim Kriegerdenkmal und an der Schutzhütte am Kinderspielplatz in Thalfang zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten beide Schutzhütten mit Graffiti. Hierdurch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Morbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

