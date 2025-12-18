Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Saarburg

Saarburg (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025, kam es gegen 17:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Irscher Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter weißer Kastenwagen einen braunen VW Tiguan, welcher ordnungsgemäß zum Parken abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seine erforderlichen Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen bzw. den Unfall zu melden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell