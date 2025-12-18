PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Tawern

Tawern (ots)

Am 18.12.2025, gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der K 110 zwischen Onsdorf und Tawern eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die K 110 von Tawern kommend in Richtung Onsdorf und der Unfallverursacher in einem bisher unbekannten PKW in entgegengesetzter Richtung. Beim Vorbeifahren kam es zu einer Kollision im Bereich der linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der unfallverursachende PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel: 06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

