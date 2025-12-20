Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubte Müllablagerung in Waldgebiet bei Gusenburg

Gusenburg (ots)

Am 12.12.25 wurde die Polizeiinspektion Hermeskeil über eine unerlaubte Müllablagerung im Waldgebiet Hammergut bei Gusenburg am Wegesrand der Einfahrt zur Windradbaustelle informiert. Unbekannte Täter entsorgten dort ca. 35 blaue Säcke, gefüllt mit Dämmmaterialen sowie ein Big Bag gefüllt mit Eternitplatten. Die Materialien dürften am 12.12.26 zwischen 09:00 und 14:00 Uhr in dem Waldgebiet abgelegt worden sein. Die zuständigen Behörden wurden informiert und haben die notwendigen Maßnahmen zur fachgerechten Entsorgung getroffen. In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu unerlaubten Müllablagerungen in Waldgebieten der VG Hermeskeil. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel.: 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de zu wenden.

