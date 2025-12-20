PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Präparierte Tierköder

Idar-Oberstein - Nahbollenbach (ots)

Am Abend des 19.12.2025 wurden im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach, auf einem Grundstück in der Mühlenstraße, mehrere mit Cuttermesserklingen präparierte Lyonerstückchen aufgefunden. Die Finderin sowie deren Hunde blieben hierbei unverletzt.

Tierhalter, die in dem Bereich wohnhaft sind, werden um besondere Vorsicht gebeten.

Zeugen, die im Bereich der Mühlenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur vorliegenden Straftat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 0651/9830 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

