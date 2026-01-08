Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwere Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rosengarten: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen gegen 6:25 Uhr kam es auf der B19 kurz nach der Kreuzung zur L1055 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 72-jähriger Ford-Transit-Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn kam und anschließend mit einem Baum kollidierte. Der Mann wurde umgehend durch den Rettungsdienst versorgt, dennoch verstarb er kurz darauf im Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zur Klärung der genaueren Umstände wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Vermutlich kam der Mann aufgrund einer medizinischen Ursache von der Fahrbahn ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche eine auffällige Fahrweise wahrgenommen haben oder Hinweise zum Unfallhergang machen können, und bittet diese, sich unter der 0791 4000 zu melden.

Kreßberg: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 5:40 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der L1070 zur L2218 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Fiat-Fahrer befuhr die L1070 von Fichtenau-Wäldershub in Richtung Crailsheim und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Crailsheim abbiegen. Dabei übersah er einen 30-jährigen Audi-Fahrer, der auf der L2218 von Crailsheim in Richtung Dinkelsbühl unterwegs war.

Daraufhin kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Fiat von der Fahrbahn abgewiesen wurde und in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der Fahrer des Fiat wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi drehte sich durch den Aufprall um etwa 180°, wobei der 30-jährige Fahrer leichte Verletzungen davontrug. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung war der Einmündungsbereich vollständig gesperrt.

