Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Einbruch in Bauwagenhütte

Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass ein Bauwagen, der in der Römerstraße abgestellt ist, aufgebrochen wurde. Aus dem Wagen wurde eine Nebelmaschine im Wert von etwa 100 Euro und etwa 100 Euro Bargeld entwendet. Die Diebe drangen gegen 4:20 Uhr in den Wagen ein und zerstörten zunächst eine dort angebrachte Videokamera. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Westhausen: Unfallflucht

Am Mittwoch um 14 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Deutschordenstraße von Reichenbach in Richtung Westhausen. Am dortigen Bahnübergang geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender 83-jähriger Lenker eines Renault ausweichen musste und mit dem Brückengeländer kollidierte. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen roten SUV oder Geländewagen gehandelt haben. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 919040 entgegen.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Am Mittwoch um kurz vor 15 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Blezingerstraße ein dort geparkter Skoda Rapid beschädigt. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Skoda und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240.

Aalen: Aufgefahren

Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Lenker eines Mazda die L1029 zwischen Attenhofen und Oberalfingen. Hierbei übersah er im stockenden Verkehr das Stauende und fuhr auf einen davor fahrenden Audi auf. Im Anschluss kam der Mazda nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Dalkingen: Einbruch in Bauwagenhütte

Zwischen Dienstagnacht, 1 Uhr und Mittwochnachmittag, 15:45 Uhr, wurde mit einer Schaufel ein Fenster zum Vorraum einer Bauwagenhütte eingeschlagen. Hierdurch gelangten die Einbrecher in das Wageninnere und entwendeten dort einen Bargeldbetrag in Höhe von etwa 150 Euro. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Ellenberg: Einbruch in "Hütte"

Im Rothof wurde zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochnachmittag, 14 Uhr, wurde der Zugang zu einer Jugendhütte aufgebrochen und anschließend aus einer Geldkassette etwa 200 Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 330001 entgegen.

Gschwend: Absperrpfosten beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag und Montag in der Hagstraße drei Absperrpfosten. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter Telefon 07176/6562 entgegen.

Durlangen: Einbruch in Wohnhaus

Ein Einbrecher hebelte zwischen Dienstag, 9 Uhr und Mittwoch, 16:30 Uhr, in der Rigaer Straße ein Fenster zu einem Büro eines dortigen Wohnhauses auf. Im Inneren des Gebäudes durchwühlte der Dieb sämtliche Schränke. Zum Diebesgut können derzeit keine genaueren Angaben gemacht werden. Der Schaden am Wohnhaus beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176/6562 entgegen.

