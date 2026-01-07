PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Spraitbach: Unfall

Ein 78-jähriger VW-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 10:20 Uhr von der Uhlandstraße in die Schillerstraße einbiegen. Hierbei geriet er zu weit nach links und streifte dadurch einen VW, der von einer 23-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Schechingen: Sachbeschädigung

Vermutlich am 31.12.2025 wurde die Eingangstür der Grundschule in der Albstraße durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Polizeiposten Leinzell bittet um Hinweise auf die unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07175/921968-0.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr in der Zimmerner Straße im Begegnungsverkehr den linken Außenspiegel eines BMW, der von einer 18-Jährigen gelenkt wurde. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen SUV gehandelt haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schechingen: Unfall

Am Mittwoch gegen 08:55 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mercedes-Lenker die K3262 von Schechingen in Fahrtrichtung Leinweiler. Auf halber Strecke übersah er einen auf der Fahrbahn stehenden Mercedes Sprinter einer Arbeitskolonne und fuhr auf diesen auf. Kurz darauf übersah ein 26-jähriger Renault-Fahrer den Unfall und fuhr auf den Mercedes auf. Dadurch wurde der Mercedes und der Mercedes Sprinter auf einen davorstehenden Anhänger der Arbeitskolonne aufgeschoben. Der 71-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Arbeitskolonne, die zur Landschaftspflege vor Ort war, wurde bereits am Ortsausgang Schechingen mit einer Gefahrentafel und gelben Blinklichtern angekündigt. Außerdem waren an den Fahrzeugen der Arbeitskolonne gelbe Blinklichter eingeschaltet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 14:15

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall

    Aalen (ots) - Schwaikheim: Fußgänger von Auto erfasst Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr erfasste ein 33-jähriger Autofahrer mit seinem Ford einen 83-jährigen Fußgänger und verletzte ihn dabei schwer. Der 83-jährige Mann überquerte die Bahnhofstraße am Kreisverkehr an einem Fußgängerüberweg, als der Unfall geschah. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Böhmerwaldstraße 20 73431 ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 13:06

    POL-AA: Weinstadt: Vermisste Frau aufgefunden - Rücknahme der Fahndung

    Aalen (ots) - Die seit Sonntagabend vermisste 61-jährige Frau aus Weinstadt wurde heute, am Mittwochvormittag, in einem Reitstall aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die Redaktionen werden gebeten, die Lichtbilder der Person nicht mehr zu verwenden. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern. Ursprungsmeldung vom 05.01.2026, 10:22 Uhr: Weinstadt: ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:54

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß

    Aalen (ots) - Frankenhardt: Frontalzusammenstoß Am Mittwoch gegen 11 Uhr ereignete sich auf der B290 zwischen Appensee und Jagstheim ein schwerer Frontalzusammenstoß. Ein 30-jähriger VW-Fahrer war auf der Strecke von Jagstheim in Richtung Randenweiler unterwegs, als er kurz vor Appensee zum Überholen ansetzte. Dabei übersah er einen 38-jährigen VW-Fahrer, der auf der Gegenfahrbahn mit einem Kleintransporter fuhr. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren