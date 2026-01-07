Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Spraitbach: Unfall

Ein 78-jähriger VW-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 10:20 Uhr von der Uhlandstraße in die Schillerstraße einbiegen. Hierbei geriet er zu weit nach links und streifte dadurch einen VW, der von einer 23-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Schechingen: Sachbeschädigung

Vermutlich am 31.12.2025 wurde die Eingangstür der Grundschule in der Albstraße durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Polizeiposten Leinzell bittet um Hinweise auf die unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07175/921968-0.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr in der Zimmerner Straße im Begegnungsverkehr den linken Außenspiegel eines BMW, der von einer 18-Jährigen gelenkt wurde. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen SUV gehandelt haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schechingen: Unfall

Am Mittwoch gegen 08:55 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mercedes-Lenker die K3262 von Schechingen in Fahrtrichtung Leinweiler. Auf halber Strecke übersah er einen auf der Fahrbahn stehenden Mercedes Sprinter einer Arbeitskolonne und fuhr auf diesen auf. Kurz darauf übersah ein 26-jähriger Renault-Fahrer den Unfall und fuhr auf den Mercedes auf. Dadurch wurde der Mercedes und der Mercedes Sprinter auf einen davorstehenden Anhänger der Arbeitskolonne aufgeschoben. Der 71-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Arbeitskolonne, die zur Landschaftspflege vor Ort war, wurde bereits am Ortsausgang Schechingen mit einer Gefahrentafel und gelben Blinklichtern angekündigt. Außerdem waren an den Fahrzeugen der Arbeitskolonne gelbe Blinklichter eingeschaltet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell