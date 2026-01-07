Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Frankenhardt: Frontalzusammenstoß

Am Mittwoch gegen 11 Uhr ereignete sich auf der B290 zwischen Appensee und Jagstheim ein schwerer Frontalzusammenstoß. Ein 30-jähriger VW-Fahrer war auf der Strecke von Jagstheim in Richtung Randenweiler unterwegs, als er kurz vor Appensee zum Überholen ansetzte. Dabei übersah er einen 38-jährigen VW-Fahrer, der auf der Gegenfahrbahn mit einem Kleintransporter fuhr. Es kam zu einem seitlichen Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 30-Jährige zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr konnte den Mann aus seinem Auto befreien. Der 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 38-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, während ein einjähriges Mädchen, das sich im Fahrzeug des 38-Jährigen befand, schwer verletzt wurde. Beide wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Straße bleibt weiterhin gesperrt, bis beide Fahrzeuge abgeschleppt sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell