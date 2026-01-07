Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche, Brände

Aalen (ots)

Weinstadt: Gegen Baum geprallt

Ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11:30 Uhr die B29 in Richtung Aalen und wollte diese an der Anschlussstelle Weinstadt-Beutelsbach verlassen. Hierbei kam er auf der glatten Fahrbahn ins Schlingern, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Einbruch

Im Zeitraum zwischen Sonntag (28.12.2025) und Dienstag (06.01.2026) brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Röntgenweg ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde durch die Einbrecher nichts gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Einbruch

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 20:20 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einem Wohnhaus in der Osterstraße und entwendeten Goldschmuck im wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden-Baach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Dienstag in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 19:45 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus im Rainwiesenweg und entwendeten Gold- und Silberschmuck im mittleren vierstelligen Wert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch

Am Sonntag (04.01.2026) gegen 18:15 Uhr brachen unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Ulmenweg ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck, Uhren und Bargeld im niederen fünfstelligen Wert gestohlen. Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Zeugenhinweise.

Schwaikheim: Mehrere Verletzte nach Brand

Am frühen Mittwochmorgen gegen 5:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen Brand in der Hochberggasse informiert. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet eine Mülltonne in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Brand. Hierbei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Aufgrund des starken Rauchs, der zu großen Teilen auch ins Gebäude zog, konnten die Bewohner des Hauses das Gebäude nicht mehr verlassen und wurden von der Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Gebäude evakuiert. Insgesamt vier Bewohner des Hauses wurden verletzt, der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Zwei Wohnungen im Gebäude sind derzeit nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden durch die Gemeinde untergebracht. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Kernen/Stetten: Brand einer Gartenhütte

Am Dienstag, gegen 06:10 Uhr geriet aus noch unklarer Ursache auf einem Grundstück in der Verlängerung der Hartstraße ein Gartenhaus in Brand und wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Durch die Flammen wurde ebenfalls ein PKW-Anhänger stark beschädigt. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell