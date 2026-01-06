PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 06.01.2026

Aalen (ots)

Oppenweiler: Einsturz eines Treppenhauses mit sechs Verletzten

In Folge des Einsturzes des Treppenhauses wurden sechs Personen verletzt, darunter vier Feuerwehrleute (einmal schwer und dreimal leicht verletzt), eine DRK-Mitarbeiterin (schwer verletzt) sowie ein Bewohner des Hauses (schwer verletzt). Zwei weitere Personen erlitten einen Schock und wurden vor Ort betreut. Die Feuerwehren Backnang, Oppenweiler, Sulzbach/Murr, Spiegelberg und Großerlach waren mit 10 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit acht Rettungswagen, drei Notarztfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen im Einsatz. Das Haus sei laut Feuerwehr nicht einsturzgefährdet. Die Ursache für den Einsturz ist weiterhin unklar.

Ursprungsmeldung:

Oppenweiler: Treppenhaus stürzt ein, mehrere Verletzte

Während eines Einsatzes der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wegen eines medizinischen Notfalls stürzte gegen 10:00 Uhr ein Treppenhaus in einem Einfamilienhaus ein. Die Ursache ist bislang unklar. Die Bergungsmaßnahmen vor Ort laufen noch. Es wurden mehrere Personen verletzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind mit starken Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:38

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 06.01.2026

    Aalen (ots) - Backnang: Unfall zwischen zwei Pkw Am Montagnachmittag gegen 17:26 Uhr kam es Im Kusterfeld zu einem Unfall mit zwei Pkw. Eine 26-Jährige übersah mit ihrem Mercedes A180 einen VW Passat eines 50-Jährigen. Es wurde niemand verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. AM VW Passat von ca. 3.500 Euro. Oppenweiler: Treppenhaus stürzt ein, mehrere Verletzte Während eines Einsatzes der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:05

    POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 06.01.2026

    Aalen (ots) - Obersontheim-Hausen: Unfall zwischen zwei Pkw An der Kreuzung L1060 / K2619 kam es am Montagmittag gegen 12:50 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Mercedes Sprinter und einem 3er BMW. Der 20-jährige Sprinter-Fahrer wollte die L1060 queren und weiter in Richtung Obersontheim fahren. Dabei übersah er den 23-jährigen BMW-Fahrer welcher auf der L1060 in ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 08:51

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 06.01.2026

    Aalen (ots) - Aalen-Wasseralfingen: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer An der Kreuzung Bismarckstraße/Kolpingstraße kam es am Montagmittag gegen 12:18 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Citroen Berlingo. Der 26-jährige Citroen-Fahrer übersah den 30-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht am Fuß verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 200 Euro, am Fahrrad von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren