Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 06.01.2026

Aalen (ots)

Oppenweiler: Einsturz eines Treppenhauses mit sechs Verletzten

In Folge des Einsturzes des Treppenhauses wurden sechs Personen verletzt, darunter vier Feuerwehrleute (einmal schwer und dreimal leicht verletzt), eine DRK-Mitarbeiterin (schwer verletzt) sowie ein Bewohner des Hauses (schwer verletzt). Zwei weitere Personen erlitten einen Schock und wurden vor Ort betreut. Die Feuerwehren Backnang, Oppenweiler, Sulzbach/Murr, Spiegelberg und Großerlach waren mit 10 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit acht Rettungswagen, drei Notarztfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen im Einsatz. Das Haus sei laut Feuerwehr nicht einsturzgefährdet. Die Ursache für den Einsturz ist weiterhin unklar.

Ursprungsmeldung:

Oppenweiler: Treppenhaus stürzt ein, mehrere Verletzte

Während eines Einsatzes der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wegen eines medizinischen Notfalls stürzte gegen 10:00 Uhr ein Treppenhaus in einem Einfamilienhaus ein. Die Ursache ist bislang unklar. Die Bergungsmaßnahmen vor Ort laufen noch. Es wurden mehrere Personen verletzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind mit starken Einsatzkräften vor Ort.

