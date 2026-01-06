POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 06.01.2026
Aalen (ots)
Aalen-Wasseralfingen: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer
An der Kreuzung Bismarckstraße/Kolpingstraße kam es am Montagmittag gegen 12:18 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Citroen Berlingo. Der 26-jährige Citroen-Fahrer übersah den 30-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht am Fuß verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 200 Euro, am Fahrrad von ca. 250 Euro.
