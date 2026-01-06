PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 06.01.2026

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

An der Kreuzung Bismarckstraße/Kolpingstraße kam es am Montagmittag gegen 12:18 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Citroen Berlingo. Der 26-jährige Citroen-Fahrer übersah den 30-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht am Fuß verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 200 Euro, am Fahrrad von ca. 250 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 17:46

    POL-AA: Ostalbkreis: Vermisster in Schwäbisch Gmünd tot aufgefunden

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Vermisste Person aufgefunden Der seit 02.01.2026 vermisste 62-Jährige wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen tot aufgefunden. Zum derzeitigen Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Ursprungsmeldung: Auftrag Nr. 5820651 Schwäbisch Gmünd: Vermisstenfahndung 03.01.2026, 21:25 Uhr Aalen Seit dem Freitagmittag (02.01.2026) wird ein 62 -jähriger Mann aus ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:21

    POL-AA: Winnenden/Schelmenholz: Seniorin überfallen - Zeugen dringend gesucht

    Aalen (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 13:35 Uhr versuchte in der Forststraße ein unbekannter männlicher Täter einer 89-jährigen Frau die Handtasche vom Rollator zu entreißen. Die Senioren hielt jedoch ihre Tasche fest, so dass der unbekannte Täter ohne Beute flüchtete. Durch den Überfall stürzte die 89-Jährige und kam mit Verdacht einer Knochenfraktur ins ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:15

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Diebstahl

    Aalen (ots) - Waiblingen: Fußgängerin von Pkw erfasst Am Montagvormittag gegen 09:30 Uhr überquerte eine 50-jährige Fußgängerin die Ludwigsburger Straße an einem Fußgängerüberweg. Ein heranfahrender 79-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Fußgängerin aufgrund tiefstehender Sonne nicht rechtzeitig und erfasste die 50-Jährige. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren