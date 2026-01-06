POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 06.01.2026

Aalen (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 13:35 Uhr versuchte in der Forststraße ein unbekannter männlicher Täter einer 89-jährigen Frau die Handtasche vom Rollator zu entreißen. Die Senioren hielt jedoch ihre Tasche fest, so dass der unbekannte Täter ohne Beute flüchtete. Durch den Überfall stürzte die 89-Jährige und kam mit Verdacht einer Knochenfraktur ins ...

