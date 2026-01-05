Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisster in Schwäbisch Gmünd tot aufgefunden

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Vermisste Person aufgefunden

Der seit 02.01.2026 vermisste 62-Jährige wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen tot aufgefunden.

Zum derzeitigen Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.

Ursprungsmeldung:

Auftrag Nr. 5820651

Schwäbisch Gmünd: Vermisstenfahndung

03.01.2026, 21:25 Uhr

Aalen Seit dem Freitagmittag (02.01.2026) wird ein 62 -jähriger Mann aus Schwäbisch Gmünd vermisst. Der Vermisste verließ am 02.01.2026 gegen 13:00 Uhr seine Arbeitsstelle in der Waisenhausgasse in Schwäbisch Gmünd und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht nach dem Mann und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Weitere Informationen samt Lichtbild des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-gmuend-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

-Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: (49) 7361/5800 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell