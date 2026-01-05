POL-AA: Winnenden/Schelmenholz: Seniorin überfallen - Zeugen dringend gesucht
Aalen (ots)
Am Montagnachmittag, gegen 13:35 Uhr versuchte in der Forststraße ein unbekannter männlicher Täter einer 89-jährigen Frau die Handtasche vom Rollator zu entreißen. Die Senioren hielt jedoch ihre Tasche fest, so dass der unbekannte Täter ohne Beute flüchtete. Durch den Überfall stürzte die 89-Jährige und kam mit Verdacht einer Knochenfraktur ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.
- Wer konnte die Tat beobachten und kann Angaben zum unbekannten männlichen Täter machen? - Wer hat in der Forststraße und Umgebung verdächtige Personen gesehen?
Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell