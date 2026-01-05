Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden/Schelmenholz: Seniorin überfallen - Zeugen dringend gesucht

Aalen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 13:35 Uhr versuchte in der Forststraße ein unbekannter männlicher Täter einer 89-jährigen Frau die Handtasche vom Rollator zu entreißen. Die Senioren hielt jedoch ihre Tasche fest, so dass der unbekannte Täter ohne Beute flüchtete. Durch den Überfall stürzte die 89-Jährige und kam mit Verdacht einer Knochenfraktur ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

- Wer konnte die Tat beobachten und kann Angaben zum unbekannten männlichen Täter machen? - Wer hat in der Forststraße und Umgebung verdächtige Personen gesehen?

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell