Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Diebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Fußgängerin von Pkw erfasst

Am Montagvormittag gegen 09:30 Uhr überquerte eine 50-jährige Fußgängerin die Ludwigsburger Straße an einem Fußgängerüberweg. Ein heranfahrender 79-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Fußgängerin aufgrund tiefstehender Sonne nicht rechtzeitig und erfasste die 50-Jährige. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Waiblingen: Tageseinnahmen gestohlen

Bereits am Sonntag, 28.12.2025, gegen 05:20 Uhr nutzte ein unbekannter Täter die kurzzeitige Abwesenheit einer Angestellten aus und entwendete die Tageseinnahmen aus einem Cafe in der Fronackerstraße. Der Täter wird als männlich, etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Hose, eine dunkelgraue Steppjacke mit schwarzen Ärmeln und weiße Schuhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell