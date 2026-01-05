POL-AA: Ostalbkreis: Skilift beschädigt
Aalen (ots)
Bopfingen: Skilift beschädigt
Ein Vandale beschädige zwischen Donnerstag dem 20.11.2025 und Samstag dem 03.01.2026 den Skilift am Sandberg indem er an diesem ein Stromkabel durchtrennte. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Bopfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07362 96020 um Zeugenhinweise.
