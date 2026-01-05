PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Aalen (ots)

Seit Sonntagabend (04.01.) wird eine 61-jährige Frau aus Weinstadt vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weinstadt-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

