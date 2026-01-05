Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Bühlertann: Von Fahrbahn abgekommen

Am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr befuhr eine 22-jährige Ford-Fahrerin die Dorfstraße und kam dabei aufgrund der Witterung von der Fahrbahn ab. Die Frau prallte gegen eine Straßenlaterne und eine Hauswand, sodass Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Ein 43-jähriger Mann war am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Crailsheimer Straße unterwegs. Als er nach links in die Gymnasiumstraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 39-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Crailsheim: Vorfahrtsunfall

Am Sonntagabend gegen 20:10 Uhr befuhr eine 26-jährige Nissan-Fahrerin die L2218 von Crailsheim in Fahrtrichtung Dinkelsbühl. An der Abzweigung zur Wittauer Straße übersah eine 19-jährige Dacia-Fahrerin die 26-jährige Vorfahrtberechtigte, weshalb es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurde die 22-jährige Mitfahrerin der Nissan-Fahrerin leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

Crailsheim: Unfall bei nicht angepasster Geschwindigkeit

Auf der K2640 fuhr am Freitag gegen 16 Uhr ein 26-jähriger Opel-Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit, weshalb er nach rechts von der Fahrbahn abkam, zunächst einen Leitpfosten beschädigte und anschließend mit zwei Bäumen kollidierte. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Gerabronn: Unfall mit Schneepflug

Am Freitag fuhr ein Schneepflug mit Räumschild gegen 17:50 Uhr in die Hauptstraße in Gerabronn ein und geriet hierbei ins Rutschen. Dabei überfuhr der 37-jährige Fahrer einen Fahrbahnteiler und rutschte anschließend auf einen 53-jährigen Ford-Fahrer, welcher in gegenversetzter Richtung des Kreisverkehrs an der Blaufelderstraße fuhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Wallhausen: Verkehrsregelung missachtet

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr fuhr eine 64-jährige VW-Fahrerin die Schulstraße ortsauswärts, als sie an einer Kreuzung einen 32-jährigen Hyundai-Fahrer übersah. Dieser befuhr die Buchkling in Richtung Kohlstattweg, in welcher die Verkehrsregelung "rechts vor links" gilt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Kirchberg an der Jagst: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr wurde in der Straße "Am Burgberg" ein geparktes Fahrzeug. Augenscheinlich kam ein unbekannter Fahrzeuglenker aufgrund von Glatteis ins Rutschen und beschädigte daraufhin den geparkten BMW in einer Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb die Polizei nun nach Zeugen zu diesem Unfall sucht und diese darum bittet, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Ferdinand-Porsche-Straße wurde zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, ein geparkter Mazda beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Auseinandersetzung auf Straße

Am Sonntagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, waren zwei Frauen im Alter von 26 und 24 Jahren auf einem Verbindungsweg zwischen der Wilhelmstraße und der Hugo-Sachs-Straße im Bereich des Lammgartens unterwegs. Dabei trafen sie auf einen 25-jährigen Mann, welcher die Frauen unvermittelt anging und an der 26-Jährigen zerrte und deren Jacke beschädigte. Um sich zu verteidigen, setzten die Frauen Tierabwehrspray ein. Die 26-Jährige wurde beim Versuch zu flüchten von dem Mann geschlagen und dadurch leicht verletzt. Vor dem Eintreffen der Polizei war der Mann bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

