POL-AA: Welzheim: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde ein ausgelöster Rauchmelder in der Kirche am Kirchplatz gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es im Bereich einer Heizung an einer elektrischen Leitung zu einem technischen Defekt kam, durch welchen ein Brand ausbrach. Durch diesen sprang die Scheibe eines Fensters. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro, bevor der Brand durch die Feuerwehr ...

mehr