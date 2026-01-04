PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Welzheim: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 01.01. bis Samstag 03.01., 14:30 Uhr beschädigten Unbekannte durch Driften mit Pkw das Gelände der Modellfliegergruppe Welzheim nord-östlich von Welzheim. Der entstandene Flurschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schorndorf bittet Zeugen um Mitteilung unter 07181 2040.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

