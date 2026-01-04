Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 29.

Aalen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 29 zwischen der Anschlussstelle Weinstadt-Beinstein und dem Teiler B14/B29 zu einem Verkehrsunfall. Ein VW-Pkw verunfallte alleinbeteilig und stieß hierbei gegen die Leitplanke. Kurz darauf trat eine 25-Jährige über die Leitplanke der Gegenfahrbahn und wurde dort von einer 20-jährigen Renault-Fahrerin erfasst und tödlich verletzt. Zur Absuche der Unfallstelle wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Beide Richtungsfahrbahnen der B29 sind seither gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell