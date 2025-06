Freiwillige Feuerwehr Kreuzau

FW Kreuzau: Garagenbrand in Stockheim

Am frühen Samstagabend wurde die Feuerwehr Kreuzau zu einem Garagenbrand in die Ortslage Stockheim alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung bestätigt werden. Vor Ort brannte eine Doppelgarage an einem Einfamilienhaus. Das in der Garage befindliche Inventar brannte beim Eintreffen bereits vollständig. Ein im Haus befindlicher Hund konnte durch die Einsatzkräfte gerettet werden. Ebenfalls wurde ein C- Rohr von einem Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Durch ein geöffnetes Fenster drang in der Erstphase des Einsatzes Rauch in das Wohngebäude. Deswegen wurde im weiteren Verlauf das Wohnhaus mittels Wärmebildkamera kontrolliert und musste von der Feuerwehr entraucht werden. Das Feuer in der Garage wurde zeitnah unter Kontrolle gebracht und abgelöscht. Nach etwa 1,5 Stunden wurde Feuer aus gemeldet und der Einsatz konnte beendet werden. Es waren 55 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzau vor Ort.

