Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Seit dem Freitagmittag (02.01.2026) wird ein 62 -jähriger Mann aus Schwäbisch Gmünd vermisst. Der Vermisste verließ am 02.01.2026 gegen 13:00 Uhr seine Arbeitsstelle in der Waisenhausgasse in Schwäbisch Gmünd und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht nach dem Mann und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Weitere Informationen samt Lichtbild des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-gmuend-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell