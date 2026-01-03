PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Mit PKW ins Rutschen gekommen

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger einen Landwirtschaftlichen Weg im Bereich des Apfelwegs mit seinem PKW VW Touareg. Wegen Fahrbahnglätte geriet der PKW ins Rutschen und prallte gegen einen Zaun eines Gartengrundstücks. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt ca. 10.000 Euro. Der 18-Jährige wurde nicht verletzt.

Plüderhausen: Auffahrunfall

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr bog ein 28-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad von der Daimlerstraße in die Straße Heusee ab. Er kam dabei auf der schneebedeckten Fahrbahn zu Fall, so dass ein 56-Jähriger, der mit seinem PKW Renault auf der Straße Heusee fuhr, stark abbremsen musste. Der hinter dem Renault fahrende 60-jährige BMW-Fahrer konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Renault auf. An den beiden PKW entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

Urbach: Gegen Begrenzungsstein gerutscht

Am Freitag gegen 20:15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Steinbeisstraße mit seinem PKW Skoda Octavia. An der Einmündung zur Daimlerstraße kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen einen Begrenzungsstein am rechten Fahrbahnrand. Der 23-Jährige bleib unverletzt und die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 8.100 Euro.

Gem. Kernen: Mit Streufahrzeug umgekippt

Am Samstag gegen 00:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger die Landesstraße 1199 zwischen Kernen - Stetten und Esslingen - Wäldenbronn mit einem Streufahrzeug. Auf Höhe des Steinbruchs am Katzenkopf kam der 20-Jährige aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und das Streufahrzeug kippte auf die Seite. Der 20-Jährige blieb unverletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Berglen - Hößlinswart: Gegen geparktes Auto gerutscht

Am Samstag gegen 01:00 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem PKW Mazda auf der Hirschstraße in Richtung Rehstraße. Am Ende der Hirschstraße geriet der Mann infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen einen geparkten PKW VW Golf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

