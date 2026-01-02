Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: OStalbkreis: Einbruch und Unfälle

Iggingen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 9 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus Im Gänsegärtlein. Anschließend durchsuchten sie diverse Räume und Behältnis und verursachten nicht unerheblichen Sachschaden. Den ersten Feststellungen zufolge entwendeten die Diebe Schmuck, Münzen und andere Wertgegenstände. Der Polizeiposten Leinzell bittet unter Telefon 07175/9219680 um Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtiger Fahrzeuge oder Beobachtungen im dortigen Bereich.

Lauchheim/BAB7: Unfallflucht-Hinweise gesucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr am Freitag gegen 10 Uhr die BAB 7 in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen geriet er ins Schleudern und blieb zunächst auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Ein ihm nachfolgender Lkw-Fahrer wich auf den linken Fahrstreifen aus, woraufhin eine 20-jährige Autofahrerin zwischen den Lkw und die Schutzplanken geriet. Die Frau verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde abgeschleppt. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg unter Telefon 07904/94260 zu melden.

Bopfingen: Verteilerkästen beschädigt

Rund 8000 Euro Schaden verursachte ein 75-jähriger VW-Fahrer am Freitagvormittag. Der Mann erkannte gegen 10.20 Uhr in der Aalener Straße zu spät, dass der Verkehr stockte und wich nach rechts aus. Dort touchierte er zwei Verteilerkästen.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag fuhr gegen 11 Uhr ein 51-jähriger Hyundai-Fahrer vom Heimstättenweg In die Aalener Straße ein. Dabei übersah er einen 61-jährigen Mercedes-Fahrer, sodass es zum Unfall kam. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

