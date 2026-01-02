Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände, Unfälle, Trunkenheitsfahrt, Einbruch u.a.

Aalen (ots)

Sulzbach: Mit Feuerwerk auf Haus gezielt

Unbekannte Personen haben in der Silvesternacht um kurz nach Mitternacht einen Feuerwerkskörper offenbar gezielt gegen ein Haus in der Murrhardter Straße gerichtet und entzündet. Durch das explodierende Feuerwerk ging eine Fensterscheibe am Haus zu Bruch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei in Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu den unbekannten Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Weissach im Tal: Brand von Geräteschuppen

Aus noch unklarer Ursache geriet am Donnerstagmorgen, gegen 05:00 Uhr ein Geräteschuppen in der Mozartstraße in Brand. Das Feuer griff auf die Fassade des Wohnhauses über. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kernen/Rommelshausen: Spray blockiert Bremspedal

Am Donnerstag, gegen 20:20 Uhr fuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer in den Kreisverkehr in der Fellbacher Straße / Waiblinger Straße ein. Dabei fiel ihm ein Putzspray aus der Ablage der Fahrertür in den Fußraum und rutschte unter das Bremspedal. In Folge kam der 42-Jährige alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Fellbach: Deckenlampe sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Mittwochmorgen geriet aus noch unklarer Ursache eine Deckenlampe in einem Haus in der Cannstatter Straße in Brand und sorgte für eine erhebliche Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Fellbach war mit 5 Fahrzeugen und 25 Wehrleuten im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 10:30 Uhr und Donnerstag, 10:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker ein Technikgebäude auf dem Gelände eines Waschparks im Grafenbergweg. Mutmaßlich bei einem Wendemanöver kollidierte das Fahrzeug mit der Tür und der Seitenwand des Gebäudes. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise dazu erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040.

Winnenden: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:30 Uhr kam es zu einen Notfalleinsatz des Rettungsdienstes in der Schwaikheimer Straße. Eine Polizeistreife des Reviers Winnenden war ebenfalls vor Ort. Als ein Polizist zusammen mit einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes weiteres Equipment zur Behandlung des Notfalls in die Wohnung trug, wurde der Polizeibeamte von einem unbeteiligten 23-jährigen Mann ohne Grund im Treppenhaus angerempelt, weggestoßen und beleidigt. Der offenbar alkoholisierte 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Winnenden: Sturz in Bus

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr fuhr ein Bus von der Haltestelle in der Ringstraße los, bevor sich eine 69-jährige Frau hinsetzen konnte. Aufgrund dessen stürzte die 69-Jährige und verletzte sich dabei schwer. Sie kam mit einer vermuteten Beckenfraktur in ein Krankenhaus.

Waiblingen/Bittenfeld: Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr wurde ein 39-jähriger Ford-Fahrer in der Schillerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Als im Gespräch deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, führte der 39-Jährige freiwillig einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Der Ford-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Zudem muss er nun mit einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Einbruch

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum zwischen Montagmorgen, 29.12 und Mittwochabend, 31.12. gewaltsam über ein Fenster in ein Haus in der Martin-Luther-Straße. Dort öffneten und durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Gegenstände im Wert von einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Ferner hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151 9500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell