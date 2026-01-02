Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstähle, Polizeibeamte angegangen und Sachbeschädigung

Kirchberg an der Jagst: Dachbox macht sich selbstständig

Am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann die A6 in Richtung Nürnberg in seinem Opel, als sich bei einem vor ihm fahrenden Pkw eine Dachbox löste und auf die Fahrbahn fiel. Die Dachbox traf den Opel an der linken Fahrzeugseite, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Der Besitzer der Dachbox fuhr ohne anzuhalten weiter, sodass die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegennimmt.

Schwäbisch Hall: Polizeibeamte angegangen

Am Donnerstagmorgen gegen 02:50 Uhr befuhr eine Streife die Crailsheimer Straße. Dort stellten die Beamten einen Mann fest, welcher deutlich alkoholisiert, schwankend auf der Straße lief. Als die Polizisten den 27-jährigen Mann ansprachen, spuckte dieser einen der beiden Polizeibeamten an und griff diese an. Er wurde in der Folge festgenommen und zur ärztlichen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Gaildorf: Scheibe mit Feuerwerkskörper beschädigt

Zwischen Dienstagnachmittag 16 Uhr und Donnerstagmittag 13 Uhr befestigte ein Vandale einen Böller an der Türe eines Gebäudes in der Grabenstraße. Anschließend zündete er diesen, sodass die Explosion eine Scheibe zerstörte. Der dabei entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl von Mountain-E-Bike Am Dienstag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr wurde in der Grabenstraße an einer Imbissbude ein nicht gesichertes, schwarzes Mountain-E-Bike der Marke Giant entwendet. Die Höhe des Diebesgutes soll im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zum Verbleib oder zum Dieb unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Pkw beschädigt

In einem Parkhaus am Schweinemarktplatz wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr festgestellt, dass ein geparkter Audi durch einen Unbekannten beschädigt worden war. Der Verursacher entfernte sich anschließend und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen sollen sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 melden.

Crailsheim: Vorfahrtsunfall

Am Dienstag gegen 18:40 Uhr kam es an der Kreuzung Beethovenstraße zur Theodora-Cashel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger VW-Fahrer missachtete beim Abbiegevorgang die Vorfahrt einer von rechts kommenden 23-jährigen Audi-Fahrerin. Dadurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.

Crailsheim: Diebstahl aus Container

Am Mittwochmittag gegen 13:50 Uhr wurde festgestellt, dass in einen Lagecontainer in der Sulzbrunnenstraße eingebrochen worden war. Mittels unbekannten Werkzeugs verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Container und entwendeten Feuerwerkskörper in bislang unbekannter Höhe. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Frankenhardt: Unter Alkoholeinfluss von Straße abgekommen

Am Donnerstag gegen 1:45 Uhr kam ein 19-jähriger Ford-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn der K2641 zwischen Unterspeltach und Jagstheim ab. Während der Unfallaufnahme verschärfte sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug geführt hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,4 Promille. Daraufhin wurde der 19-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Crailsheim/Roßfeld: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass drei bislang unbekannte Täter aus einem Altkleidercontainer in der Hofwiesenstraße mehrere Kleidersäcke entwendet haben sollen. Den Angaben zufolge sollen die Männer in den Container geklettert und die Säcke herausgeholt haben. Anschließend sollen sie mit einem silbernen Kleinwagen in unbekannte Richtung davongefahren sein. Personen, die weitere Hinweise zu diesem Vorfall haben sollen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

