Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Unfälle, Auseinandersetzung, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Diebstahl aus Zigarettenautomat

In der Albrecht-Erhardt-Straße sprengten Diebe einen Zigarettenautomat auf und entwendeten die Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag 5.45 Uhr. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Fahrzeuge oder Beobachtungen im dortigen Bereich, nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Unfall am Kreisverkehr

Eine 59 Jahre alte Frau befuhr am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit ihrem Renault die Kreisstraße 3237. Hierbei ereilte sie ihren eigenen Angaben zufolge ein Sekundenschlaf, sodass sie über die Mittelsinsel des "Albanus-Kreisverkehrs" fuhr und ein Verkehrszeichen beschädigte. Im weiteren Verlauf stieß sie gegen eine Leitplanke sowie Geländer und kam schließlich unterhalb der dortigen Brücke auf dem Radweg zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Essingen: Auseinandersetzung

Drei 18-jährige Jungs liefen am Donnerstag gegen 4.45 Uhr zusammen mit einer 19-Jährigen einen schmalen Fußweg vom Schützenhaus Richtung Albuchstraße. Hierbei begegneten sie einer unbekannten Personengruppe und wurden angerempelt. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Folge die vier Heranwachsenden geschlagen, getreten und leicht verletzt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361/5240 um Hinweise. Eventuell fiel die rund neunköpfige Gruppe im dortigen Bereich noch anderweitig auf.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Zeil streifte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag ein unbekannter Verursacher einen dort parkenden Ford Fiesta. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeworfen

Unbekannte warfen am Freitagmorgen gegen 2.40 Uhr eine Scheibe an einem Firmengebäude in der Lorcher Straße ein. Ob die Unbekannten sich ins Gebäudeinnere begeben haben, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Hinweise bezüglich verdächtiger Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Skoda beschmiert

Ein in der Fanny-Hensel-Straße abgestellter Pkw Skoda wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag mit schwarzer Farbe besprüht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

