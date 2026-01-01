POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 01.01.2026
Aalen (ots)
Rems-Murr-Kreis: Silvestereinsätze im Rems-Murr-Kreis
In der Silvesternacht kam es im Rems-Murr-Kreis zu 34 Einsätzen. Darunter waren 31 Brände, zu denen die Polizei hinzugerufen wurde. Der Gesamtschaden von allen Einsätzen beläuft sich auf ca. 144.650 Euro.
