Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 01.01.2026

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd- Herlikofen: Einbruch in Einfamilienhäuser

In der Theodor-Heuss-Straße kam es am Mittwoch zwischen 19:00-20:10 Uhr zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter schlugen bei beiden Objekten ein Fenster ein, um sich Zugang zu verschaffen. An beiden Fenstern entstand jeweils ein Schaden von ca. 1.000 Euro. In einem Objekt wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Ob etwas im zweiten Objekt entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

AA-Westhausen: Unfall auf BAB 7 mit einem Pkw

Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 06:10 Uhr ein Unfall kurz nach der Jagsttalbrücke. Ein 21-Jähriger prallte mit einem VW Touareg gegen einen Brückenpfeiler. Es entstand ein Totalschaden am Fahrzeug. Der Fahrer ist schwer verletzt worden. Durch Trümmerteile auf der Fahrbahn wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Die Autobahn ist seit 06:32 Uhr in Richtung Würzburg vollgesperrt. Der Verkehr wird ab der AS Westhausen abgeleitet. Vor Ort waren ein RTW, ein Notarzt, sowie die Feuerwehr Westhausen mit 5 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften.

Ostalbkreis: Silvestereinsätze im Ostalbkreis

Die Silversternacht stellte sich im Ostalbkreis als ruhig dar. Es kam zu 14 silvesterbedingten Einsätzen, darunter 12 Brände, bei denen die Polizei hinzugerufen wurde. Insgesamt kam es zu Schäden in Höhe von ca. 72.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell