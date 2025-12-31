POL-AA: Ostalbkreis: Containerbrand
Aalen (ots)
Schwäbisch Gmünd: Brand von Papiercontainer
Am Dienstag, gegen 17:48 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Papiercontainer im Haus Lindenhof in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Bettringen konnte der Brand zügig gelöscht werden. Es gab keine verletzten Personen. Der Container trug bei dem Brand keine erheblichen Beschädigungen davon.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell