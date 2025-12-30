Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Elchingen: Dieseldiebstahl

Zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 11:10 Uhr drang ein Dieb in ein Firmengelände im Hölzlesweg ein und entwendete aus einem dort abgestellten Traktor etwa 80 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 91001 entgegen.

Ohmenheim: Einbruch in Scheune

In der Straße herbstwiesen wurde zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr und Montagnachmittag, 17:30 Uhr, eine Tür zu einer Scheune aufgebrochen und daraus ein Satz Winterreifen entwendet. Zudem wurden in einen dort abgestellten Traktor Kieselsteine in den Tank geworfen. Das Diebesgut hat einen Wert in Höhe von etwa 250 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise in der Sache nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 919001 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell