Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; illegales Kraftfahrzeugrennen; Einbrüche; Brände; Streit eskaliert

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert mehrere Unfälle verursacht

Ein 69-jähriger Mann aus Reutlingen muss sich wegen mehreren verursachten Verkehrsunfällen verantworten. Laut ersten Ermittlungserkenntnissen bog er mit seinem VW am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr von der Samuel-Hoenes-Straße nach rechts in den Ernst-Felger-Weg ab. Dort kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Anschließend geriet er mit seinem Pkw zu weit nach rechts, kollidierte mit einem weiteren Gartenzaun und stieß mit einem geparkten Lkw zusammen. Nachdem er sein festgefahrenes Fahrzeug durch mehrfaches Rangieren befreit hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle. Der offensichtlich alkoholisierte Pkw-Lenker konnte an seiner Anschrift, noch im Pkw sitzend, angetroffen werden. Vorsorglich wurde er in eine nahegelegene Klinik gebracht, wo er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Reutlingen (RT): Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Mehrere junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren haben sich in der Nacht zum Freitag ein illegales Kraftfahrzeugrennen durch das Reutlinger Stadtgebiet und schließlich auf der Bundesstraße 28 geliefert. Einer Zivilstreife des Polizeirevier Reutlingen fielen gegen 00.50 Uhr insgesamt vier hochmotorisierte Pkw auf, die sich auf der Eberhardstraße und später in der Karlstraße immer wieder in Beschleunigungsrennen maßen. Während ihrer Fahrt in Richtung Efeu-Knoten wechselten sie mehrfach die Fahrspuren und überschritten teilweise deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Am Ortsausgang Reutlingen in Richtung Metzingen beschleunigten die vier Fahrzeuge erneut stark und setzten ihr Rennen auf der B 28 fort. Ein Mercedes GLC bog schließlich in Richtung Scheibengipfeltunnel ab und konnte auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die anderen drei Pkw, ein Audi A5 Sportback, ein BMW M3 und ein Audi A4 setzten ihre Fahrt in Richtung Metzingen mit Geschwindigkeiten jenseits der 180 km/h, bei erlaubten 120 km/h fort. Alle drei Fahrzeuge konnten schließlich an einer Tankstelle im Metzinger Stadtgebiet einer Kontrolle unterzogen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen, insbesondere zum flüchtigen schwarzen Mercedes GLC aufgenommen.

Reutlingen (RT): Einbruch

Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus im Schölderlenweg eingedrungen. In der Zeit zwischen 17.40 bis 21.55 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Nachdem er Schränke durchsucht hatte, entwendete er einen kleinen Bargeldbetrag und flüchtete. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen.

Filderstadt (ES): Küchenbrand

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Küche eines Reihenhauses am Donnerstagmittag in der Wiesenstraße ein Brand ausgebrochen. Eine Bekannte der urlaubsabwesenden Hausbesitzer, die mit der Betreuung der Katzen der Familie betraut war, stellte gegen 12.15 Uhr starke Rauchentwicklung im Haus fest und verständigte die Rettungsleitstelle. Vor Ort konnten die 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Schwelbrand feststellen und schnell löschen. Durch den Rauch ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Wie hoch die konkrete Schadenssumme ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt zur Brandursache.

Kirchheim/Teck (ES): In Büro eingebrochen

Unbekannte haben sich im Zeitraum von Mittwoch, 16.45 Uhr bis Donnerstag, 11.20 Uhr gewaltsam Zugang zu den Büroräumen eines Seniorenzentrums verschafft. Den Mitarbeitenden eines Seniorenheims im Ottenäcker fiel am Donnerstagmorgen auf, dass in die Büroräumlichkeiten eingebrochen und Bargeld gestohlen wurde. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung.

Rottenburg (TÜ): Feuer gelegt

Ein 30-jähriger Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Donnerstagmorgen einen Einsatz der Polizei notwendig gemacht. Gegen 07.30 Uhr verständigten die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Wilhelmstraße die Polizei, weil ihr Nachbar im Hausgang randalierte und bereits eine Türe zu einer derzeit nicht bewohnten Wohnung eingetreten hatte. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen konnte der aggressive Störer im Bereich der Haustüre angetroffen werden. Er hat Mülltonnen umgeworfen und mehrere Aktenordner im Hausgang angezündet. Den Polizisten gelang es den Brand selbständig zu löschen und den Randalierer widerstandslos in Gewahrsam zu nehmen. Das Feuer hatte noch nicht auf das Gebäude übergegriffen. Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann in eine psychiatrische Fachklinik überstellt.

Rottenburg / Ammerbuch (TÜ): Mehrere Einbrüche

Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zu mehreren Fällen von Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 14 bis 19 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Einfamlienhaus in der Peter-Wolfegg-Straße in Rottenburg ein, durchsuchte das Inventar und flüchtete mit einem geringen Bargeldbetrag. Bereits am Mittwoch wurde ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Ammerbuch-Pfäffingen das Ziel eines Einbrechers. Allerdings war es dem Täter hier nicht gelungen ins Wohnhaus einzudringen. In beiden Fällen wurden Experten der Spurensicherung hinzugezogen.

Balingen (ZAK): Streit um Parksituation eskaliert

Der Streit zwischen zwei Männern im Alter von 68 und 42 Jahren um eine Parksituation in der Römerstraße ist am Donnerstagnachmittag eskaliert. Laut dem aktuellen Kenntnisstand hat sich der Jüngere der beiden gegen 16.30 Uhr darüber echauffiert, dass an der Windschutzscheibe seines Pkw ein Klebezettel mit verunglimpfender Äußerung zu seiner Parkplatzwahl angebracht war. Hierfür machte er seinen späteren 68-jährigen Kontrahenten verantwortlich, woraufhin sich ein Streitgespräch und schließlich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den Männern entwickelte. Dabei erlitt der Ältere eine Kopfplatzwunde, die später im Krankenhaus behandelt wurde.

