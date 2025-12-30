Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegale Müllablagerung - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Eine 23-jährige Lenkerin eines Mercedes fuhr am Montag gegen 14.40 Uhr von der Ulmer Straße kommend in den Kreisverkehr an der Hochbrücke ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 75-jähriger Mercedes-Lenker von der Ziegelstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein, ohne auf die bereits dort fahrende 23-Jährige zu achten, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Montag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Toyota, der in der Hauptstraße auf einem Supermarktparkplatz abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Wört/Jammermühle: Illegale Müllablagerung

Am Montag gegen 14:55 Uhr wurde festgestellt, dass ein Unbekannter am Oberen Jammerweiher zwei Kubikmeter Bauschutt und Elektrogeräte illegal entsorgt hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

