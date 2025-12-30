PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegale Müllablagerung - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Eine 23-jährige Lenkerin eines Mercedes fuhr am Montag gegen 14.40 Uhr von der Ulmer Straße kommend in den Kreisverkehr an der Hochbrücke ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 75-jähriger Mercedes-Lenker von der Ziegelstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein, ohne auf die bereits dort fahrende 23-Jährige zu achten, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Montag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Toyota, der in der Hauptstraße auf einem Supermarktparkplatz abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Wört/Jammermühle: Illegale Müllablagerung

Am Montag gegen 14:55 Uhr wurde festgestellt, dass ein Unbekannter am Oberen Jammerweiher zwei Kubikmeter Bauschutt und Elektrogeräte illegal entsorgt hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 06:49

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallflucht Am Montag, zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Beuerlbacher Straße ein geparkter Mercedes-Benz am Fahrzeugheck von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 20:06

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

    Aalen (ots) - Riesbürg-Utzmemmingen: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber Seit circa 17:30 Uhr wird in Utzmemmingen eine 82 -jährige Frau gesucht. Die Frau ist zu Fuß unterwegs und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Aktuell ist zur Suche ein Polizeihubschrauber sowie die Rettungshundestaffel eingesetzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren