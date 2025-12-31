PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche, Verkehrsunfall mit Personenschaden, Tiere auf der Fahrbahn

Aalen (ots)

Welzheim: Wohnungseinbruch

In der Zeit von 28.12.2025, 17:00 Uhr bis 30.12.2025, 18:40 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße und entwendete Schmuck im Gesamtwert von 14.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181-2040 zu melden.

Winterbach: Tageswohnungseinbruch

Im Gimpelweg verschaffte sich unbekannte Täterschaft am Dienstag, in der Zeit von 08:20 Uhr bis 19:10 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden. Es wird gebeten, dass sich mögliche Zeugen beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181-2040 melden.

Schorndorf: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstag, gegen 19:50 befuhr eine 52-jährige Toyota- Fahrerin den Kreisverkehr Dueviller Platz und übersah beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr eine 44-jährige Fußgängerin, welche den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Die Fußgängerin wurde hierbei mit der Fahrzeugfront erfasst und erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Backnang: Verirrte Schafe auf der Fahrbahn

Am Dienstag, gegen 18:36 Uhr verirrten sich mehrere Schafe auf den Dresdner Ring. Durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnten die Schafe wieder auf den rechten Weg gebracht und an den Besitzer übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 13:30

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autoaufbrüche, Unfall

    Aalen (ots) - Waiblingen / Weinstadt / Korb / Remshalden: Vermehrte Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise In den letzten Wochen kam es in Waiblingen-Beinstein, Weinstadt, Korb und Remshalden zu einer Häufung an Pkw-Aufbrüchen. Im Zeitraum zwischen Anfang September und Ende Dezember wurden insgesamt 28 Autos aufgebrochen und darin befindliche Wertgegenstände gestohlen. In fast allen Fällen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 13:28

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Dieseldiebstahl

    Aalen (ots) - Elchingen: Dieseldiebstahl Zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 11:10 Uhr drang ein Dieb in ein Firmengelände im Hölzlesweg ein und entwendete aus einem dort abgestellten Traktor etwa 80 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 91001 entgegen. Ohmenheim: Einbruch in Scheune In der Straße herbstwiesen wurde zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren