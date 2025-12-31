Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche, Verkehrsunfall mit Personenschaden, Tiere auf der Fahrbahn

Aalen (ots)

Welzheim: Wohnungseinbruch

In der Zeit von 28.12.2025, 17:00 Uhr bis 30.12.2025, 18:40 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße und entwendete Schmuck im Gesamtwert von 14.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181-2040 zu melden.

Winterbach: Tageswohnungseinbruch

Im Gimpelweg verschaffte sich unbekannte Täterschaft am Dienstag, in der Zeit von 08:20 Uhr bis 19:10 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden. Es wird gebeten, dass sich mögliche Zeugen beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181-2040 melden.

Schorndorf: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstag, gegen 19:50 befuhr eine 52-jährige Toyota- Fahrerin den Kreisverkehr Dueviller Platz und übersah beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr eine 44-jährige Fußgängerin, welche den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Die Fußgängerin wurde hierbei mit der Fahrzeugfront erfasst und erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Backnang: Verirrte Schafe auf der Fahrbahn

Am Dienstag, gegen 18:36 Uhr verirrten sich mehrere Schafe auf den Dresdner Ring. Durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnten die Schafe wieder auf den rechten Weg gebracht und an den Besitzer übergeben werden.

