Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autoaufbrüche, Unfall

Aalen (ots)

Waiblingen / Weinstadt / Korb / Remshalden: Vermehrte Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise

In den letzten Wochen kam es in Waiblingen-Beinstein, Weinstadt, Korb und Remshalden zu einer Häufung an Pkw-Aufbrüchen. Im Zeitraum zwischen Anfang September und Ende Dezember wurden insgesamt 28 Autos aufgebrochen und darin befindliche Wertgegenstände gestohlen. In fast allen Fällen schlug die Täterschaft hierbei die Seitenscheibe ein, um in den Pkw zu gelangen.

Es liegen Erkenntnisse vor, dass es sich bei etlichen Aufbrüchen um denselben Täter handeln könnte. Dieser soll bei der Tatausführung immer ähnlich gekleidet gewesen sein. Bei der getragenen Kleidung dürfte es sich um eine helle Jogginghose und um ein dunkles Oberteil mit dunkler Aufschrift gehandelt haben. Zudem soll ein Rucksack mitgeführt worden sein.

Zu der Person oder zu anderen verdächtigen Beobachtungen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 an das Polizeirevier Waiblingen zu wenden.

Um weitere Taten zu verhindern, gibt die Polizei folgende Präventionshinweise:

- Lassen Sie Ihr Fahrzeug nie unverschlossen stehen, auch nicht für wenige Minuten. - Lassen Sie keinesfalls Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen. - Parken Sie Ihr Auto nach Möglichkeit in einer abschließbaren Garage. Sollte dies nicht möglich sein, parken Sie an belebten und an gut beleuchteten Orten und vermeiden Sie es, in abgelegenen, dunklen Straßen zu parken. - Informieren Sie die Polizei, wenn Personen bei Dunkelheit Fahrzeuge ableuchten oder sich in ungewöhnlicher Weise für Fahrzeuge interessieren.

Backnang-Maubach: Unfall

Am Dienstag, gegen 08:20 Uhr war ein 48-jähriger Nissan-Fahrer auf der Insbrucker Straße unterwegs. An der Einmündung zur Bregenzer Straße übersah der 48-Jährige den von rechts kommendem Traktor eines 20-jährigen Fahrers. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von insgesamt etwa 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell