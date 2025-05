Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Schwertransport im Stadtgebiet verunfallt - Längerfristige Vollsperrung eingerichtet

Elmshorn (ots)

In der Nacht auf Freitag (16.05.2025) verunfallte im Einmündungsbereich Heidmühlenweg/Ollnsstraße ein Schwerlasttransport, der mit einem Turmelement eines Windkraftrades beladen war. Die Unfallstelle konnte bisher nicht geräumt werden, weshalb für den Bereich bis auf Weiteres eine Vollsperrung eingerichtet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Gespann in Richtung Köhnholz mit Zielort Groß Nordende. Gegen 01:40 Uhr kam der sogenannte Nachläufer (Anhänger) in einer leichten Kurve aus bisher nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Nachläufer kollidierte im Anschluss mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Auch der Gehweg wurde in dem Bereich aufgrund des hohen Gewichts erheblich beschädigt.

Der 40-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Sachschaden kann bisher noch nicht abgeschätzt werden.

Die Bergung der ungefähr 70 Tonnen schweren Ladung sowie des beschädigten Fahrzeugs gestalten sich aufwendig, so dass der Zeitansatz für die eingerichtete Vollsperrung zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden kann und längerfristig andauern könnte.

Bitte meiden sie als Verkehrsteilnehmer den Bereich Heidmühlenweg/Ollnsstraße und weichen weiträumig aus.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell