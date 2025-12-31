POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Diebstahl von Ortsschildern
Bereits am Montag entwendeten unbekannte Täter die Ortstafeln der Ortschaft Braunsbach aus Fahrtrichtung Nesselbach und Zottishofen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Telefonnummer 07904-940010 entgegen.
