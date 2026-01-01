POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 01.01.2026

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd- Herlikofen: Einbruch in Einfamilienhäuser In der Theodor-Heuss-Straße kam es am Mittwoch zwischen 19:00-20:10 Uhr zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter schlugen bei beiden Objekten ein Fenster ein, um sich Zugang zu verschaffen. An beiden Fenstern entstand jeweils ein Schaden von ca. 1.000 Euro. In einem Objekt wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Ob etwas im zweiten Objekt entwendet ...

