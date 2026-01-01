POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 01.01.2026
Aalen (ots)
Landkreis Schwäbisch Hall: Silvestereinsätze im Landkreis SHA
Die Silvesternacht verlief sehr ruhig. Es kam zu sechs Einsätzen (alles Brände), zu denen die Polizei hinzugerufen wurde. Die Gesamtschäden in allen Fällen belaufen sich auf ca. 1.350 Euro.
