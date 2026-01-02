Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Gartenhüttenaufbruch gesucht, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Oppenweiler: Zeugen nach Aufbruch von Gartenhütte gesucht

Bereits im Laufe der Woche vom 14.12.2025 bis 24.12.2025 brachen unbekannte Täter gewaltsam die Tür einer Gartenhütte in der Fabrikstraße auf und verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Entwendet wurde nichts. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem Firmeneinbruch, ebenfalls in der Fabrikstraße, vom 20.12. auf 21.12.2025 (siehe dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/6184079). Der Polizeiposten Sulzbach führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07193 352 bei der Polizei zu melden.

Waiblingen: Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, gegen 15:10 Uhr wurde der Polizei ein Fahrer eines Audi gemeldet, der auf der L1142 zwischen Remseck/Neckarrems in Richtung Waiblingen unterwegs war. Dabei soll der Fahrer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und mit seinem grauen Audi mehrmals in den Gegenverkehr gekommen sein. An einer Tankstelle in der Nähe des Waiblinger Schäferkreisels konnte der Audi und dessen 49-jähriger Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein des Audi-Fahrers wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet weitere Fahrzeuglenker, die durch den Audi-Fahrer behindert oder gefährdet wurden, um Kontaktaufnahme. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagnachmittag im Bereich Ludwigsburg-Neckarweihingen, Remseck am Neckar, Neckarrems, Hegnach und Waiblingen unterwegs waren, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 bei der Polizei zu melden.

